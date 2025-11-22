Spiegel: ЕС направил США свой вариант переработанного плана по Украине

По данным журнала, главы ведущих европейских государств работали над ним с вечера 21 ноября

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры ведущих европейских стран направили в Вашингтон рабочий вариант своих предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, европейские лидеры с вечера пятницы работали над встречными предложениями. Ими был подготовлен собственный рабочий документ, который уже направлен в Вашингтон. Он представляет собой переработанный план США, уточнило издание.

Ранее лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана США и необходимости его доработки. По данным газеты Bild, их не устраивают прежде всего американские предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Кроме того, они считают проблемными пункты о возможном сокращении украинской армии, гарантиях безопасности, а также использовании замороженных российских активов.