МИД ЮАР: кризис на Украине обсуждается на саммите G20

Глава ведомства Рональд Ламола отказался сообщить, обсуждался ли на саммите план США по урегулированию украинского кризиса

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине обсуждается на встрече лидеров стран Группы двадцати (G20) одновременно с другими вооруженными кризисами. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на состоявшейся на полях саммита пресс-конференции.

"Украина обсуждалась вместе с другими зонами вооруженных действий, такими как в Судане и Демократической Республике Конго (ДРК)", - сказал он. Ламола отказался сообщить, обсуждался ли на саммите план США по урегулированию украинского кризиса.

В уже принятой декларации саммита указано, что страны G20 намерены прилагать усилия для справедливого урегулирования кризиса на Украине, а также конфликтов в ДРК, Палестине и Судане.

Однако в кулуарах саммита план США широко комментируется. Так, уже состоялась встреча глав государств и правительств Европы, участвующих в саммите, по плану США. На нем присутствовало и руководство ЕС.