Bloomberg: Украину и союзников шокировала скорость продвижения мирного плана США

По информации агентства, Запад попытается отсрочить крайний срок для принятия Киевом мирного плана

Редакция сайта ТАСС

© EYEPRESS via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой Белый дом продвигает предложение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

Как отмечается, Запад попытается отсрочить крайний срок для принятия Украиной мирного плана, установленный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября. Союзники Киева хотят согласовать более выгодные для Киева условия сделки, добавляет Bloomberg.

Ранее лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана США и о необходимости его доработки. По данным газеты Bild, их не устраивают прежде всего американские предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Кроме того, они считают проблемными пункты о возможном сокращении украинской армии, о гарантиях безопасности, а также об использовании замороженных российских активов.

Как сообщило информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве. Агентство Reuters в свою очередь отметило, что США рассчитывают в ближайшее время провести встречи с представителями России для обсуждения предложенного Вашингтоном плана урегулирования украинского кризиса.