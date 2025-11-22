Додон обвинил Санду в стремлении подорвать инициативы США по Украине

Экс-президент Молдавии отметил, что горький мир лучше разрушительной войны

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду поддержала политиков в Брюсселе, которые пытаются снова сорвать мирные инициативы Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил бывший глава Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя послание Санду в X, в котором она призвала европейских лидеров "сохранять единство" в поддержку Украины.

"Санду, к сожалению для нее и для страны, не мыслит самостоятельно, а каждый раз следует глобалистской идеологии Сороса и пропагандистским клише брюссельских элит. А нарратив, который исходит от этих элит, таков: война в Украине должна продолжаться вопреки здравому смыслу, вопреки десяткам тысяч погибших с обеих сторон, вопреки обнищанию всех государств региона и вопреки рискам, которые показывают, что по мере того, как ожесточенные бои перейдут в 2026 год, Украина, вероятно, потеряет еще больше территории", - написал Додон в Telegram-канале. Он считает, что инициативы Трампа дали возможность положить конец конфликту.

"Горький мир лучше разрушительной войны. Но, к сожалению, Майя Санду и брюссельские чиновники, следуя своим экономическим и групповым интересам, снова пытаются сорвать мирные усилия администрации Трампа, которая сегодня находится в продуктивном диалоге с Москвой. Если глобалисты выступают против мирного плана Дональда Трампа, это означает, что ужас войны продолжится, он будет разрастаться и может еще больше приблизиться к границе с Республикой Молдова. Этого не хочет видеть и понимать глобалистская президентка", - подчеркнул Додон. Он выразил убежденность, что мир на Украине - в национальных интересах молдавского народа, так как он даст импульс развитию как на континенте, так и во всем мире.

"Это хорошо понимает президент Венгрии Виктор Орбан, это понимают и другие суверенистские политические лидеры. Только Майя Санду и соросовские глобалисты не хотят объективно видеть реальность", - считает экс-президент Молдавии.

В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.