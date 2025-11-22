Al Arabiya: в Ливане Израиль совершил 16 налетов на военные объекты "Хезболлах"

О жертвах и пострадавших сведений не поступило, передает телеканал

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС совершили за сутки не менее 16 налетов на военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" на востоке и юге Ливана, сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, бомбардировкам подверглись склады шиитских отрядов в горной местности поблизости от границы с Сирией, где, предположительно, хранились ракетные вооружения. Сильные взрывы раздались в окрестностях городов Баднаиль, Тарайя и Шимстар.

В Южном Ливане авиаудары были нанесены по базам "Хезболлах" в районах Араб-Селим, Кфар-Хаммам, Суджуд и Эль-Махмудия, где в последние дни было зафиксировано передвижение шиитских бойцов. О жертвах и пострадавших сведений не поступило.

Представитель израильской армии Авихай Эдри в видеообращении, распространенном в X на арабском языке, указал, что в ходе воздушных рейдов были уничтожены ракетные установки противника, которые были недавно обнаружены и размещены на юге Ливана.

Как подчеркивается в заявлении военпреда, деятельность "Хезболлах" на выбранных для авиаударов объектах является нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.