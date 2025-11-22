Орбан: Украину спасет только прекращение огня и соглашение о мире

Глава венгерского правительства написал председателю Еврокомиссии, что "лучше сейчас признать ошибку и повернуть назад из тупика", в котором оказалась политика ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией, ее спасет только прекращение огня и соглашение о мире. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Послание, направленное из Будапешта в Брюссель, содержит пять основных пунктов. Политический советник и однофамилец главы правительства Балаж Орбан перечислил их в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Украина не может выиграть эту войну на поле боя. Страдания Украины могут ограничить только быстрое прекращение огня и/или мирное соглашение. Европейский союз должен немедленно начать переговоры о послевоенном урегулировании. Венгрия не поддерживает предоставление Украине дополнительной финансовой помощи со стороны ЕС", - процитировал Балаж Орбан письмо премьера.

По его словам, глава правительства заявил также председателю ЕК, что ее предложения о финансировании Украины "не содержат ни контроля за уже потраченными средствами, ни более строгих условий для будущих выплат". Советник премьера напомнил, что фон дер Ляйен попросила ЕС выделить дополнительную помощь Киеву в размере €135 млрд даже после того, как там разразился коррупционный скандал с участием "украинской военной мафии".

Глава венгерского правительства написал председателю Еврокомиссии, что "лучше сейчас признать ошибку и повернуть назад из тупика", в котором оказалась политика ЕС, сообщил Балаж Орбан.