МИД Венесуэлы: Путин поздравил Мадуро с днем рождения

В письме подтверждается стратегический характер отношений двух стран, указал министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил поздравление с днем рождения от президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором подтверждается стратегический характер отношений двух стран. Об этом сообщил в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро Морос получил от президента [РФ Владимира] Путина трогательное поздравительное письмо с днем рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений между Россией и Венесуэлой и подчеркивается лидерство главы нашего государства в управлении страной", - указал Хиль.

"Мы благодарим президента [РФ Владимира] Путина за проявление братства и солидарности и от имени президента [Венесуэлы Николаса] Мадуро подтверждаем нашу приверженность дальнейшему совместному строительству свободного от угроз многоцентричного, многополярного мира", - говорится в сообщении главы МИД.

В воскресенье Мадуро исполняется 63 года.