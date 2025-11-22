Аргентина не подписала совместную декларацию на саммите G20 в ЮАР

МИД южноамериканской страны объяснил решение нарушением правил консенсуса, а также присутствием разногласий в части геополитический соображений, обозначенных в тексте

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины решило не подписывать совместную декларацию лидеров G20, принятую на саммите в Йоханнесбурге. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита G20 в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что такое решение было принято из-за "нарушения правил консенсуса" и "присутствия существенных разногласий в части геополитический соображений, обозначенных в тексте". В частности, МИД подчеркнул, что "Аргентина дистанцируется от одностороннего подхода" в отношении конфликта на Ближнем Востоке, который, по мнению Буэнос-Айреса, не отражает "региональный контекст и лежащие в основе конфликта структурные причины".

Аргентину на саммите представлял глава МИД Пабло Кирно. "Аргентина не полностью удовлетворена рядом положений декларации и официально обозначила свое несогласие с некоторыми пунктами документа", - сказал он во время рабочей сессии саммита, повторив свою позицию в кулуарах встречи. Помимо ближневосточного конфликта, речь идет о подходах к решению проблем климата планеты, целей устойчивого развития, а также гендерных вопросов.

При этом Аргентина не заблокировала во время голосования декларацию и не проголосовала против нее, оставшись при особом мнении.

"Ситуацию драматизировать не стоит, декларация принята, - сказал ТАСС генеральный директор МИД ЮАР и шерпа ЮАР в G20 Зане Дангор. - Она не является обязательной для выполнения, и аргентинская делегация знает это".

США, которые бойкотируют нынешний саммит, требовали от своих союзников не принимать его декларацию.