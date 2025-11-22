Мерц: от "евротройки" на встрече в Женеве будут внешнеполитические советники
17:39
БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия, Франция и Великобритания ("евротройка", Е3) будут представлены на встрече по урегулированию конфликта на Украине в Женеве 23 ноября внешнеполитическими советниками. Об этом сообщил на полях саммита G20 в Йоханнесбурге канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Внешнеполитические советники из группы Е3 и другие представители ЕС сейчас находятся на пути в Женеву. Завтра в течение дня в Женеве пройдут дальнейшие консультации с представителями американского правительства и Украины", - приводит слова Мерца пресс-служба кабмина ФРГ.
Как уточнило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, от Германии во встрече в Женеве примет участие внешнеполитический советник канцлера Гюнтер Зауттер.