Мерц примирился с Лулой да Силвой после скандала вокруг слов канцлера о Белене

Президент Бразилии посоветовал лидеру ФРГ несколько ресторанов в Берлине, которые стоит посетить

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел на полях саммита G20 в Йоханнесбурге примирительную встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой после возмущения последнего словами Мерца о бразильском городе Белен, где проходит конференция ООН по климату COP-30.

"Они вербально "обнимали" друг друга на протяжении 40 минут", - заявил агентству DPA источник в окружении канцлера. Лула да Силва дал Мерцу несколько советов по ресторанам, которые стоит посетить в Белене, а также назвал местные танцы, которые тому следует разучить. "Супер, в следующий раз отправимся вместе танцевать", - ответил канцлер.

Мерц после короткого визита на COP-30 негативно высказался о Белене - столице бразильского штата Пара. "Я спросил некоторых журналистов, которые были со мной в Бразилии, кто из них хотел бы остаться там. И никто не поднял руку", - заявил канцлер. "Они все были рады, что снова вернулись в Германию из того места, где были", - утверждал он.

Как сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники, руководство Бразилии сочло высказывания Мерца грубыми и высокомерными. На них отреагировал и сам Лула да Силва. Он посоветовал Мерцу сходить в Белене в бар, потанцевать там и попробовать местную кухню, чтобы понять, что может предложить Белен.