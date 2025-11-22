Bloomberg: ключевые чиновники США до последнего не знали о плане по Украине

По данным агентства, план готовился без серьезного межведомственного участия

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Работа над планом США по урегулированию конфликта на Украине долгое время велась без участия ключевых фигур американской администрации. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, план готовился без "серьезного межведомственного участия" со стороны США, "ключевые чиновники не были в курсе до последнего" момента. В работе над американским предложением не участвовал в том числе госсекретарь США Марко Рубио, заявили источники агентства. По их утверждению, в подготовке плана участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.