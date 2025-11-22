Лидер АдГ заявила, что Мерц упустил шанс привлечь ФРГ к переговорам по Украине

Алис Вайдель считает, что канцлер Германии этого даже не замечает

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает, что действия канцлера Фридриха Мерца привели к утрате значимости ФРГ.

"Мы обязаны стремительной утратой нашей значимости посредственности и безликости Мерца. Он просто-напросто упустил шанс привлечь Германию к достижению мира [на Украине]. Он этого даже не замечает", - отметила лидер АдГ в X.

После того как детали нового мирного плана США по Украине просочились в СМИ, в Берлине началась настоящая паника, а канцлер стал судорожно звонить европейским коллегам. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство Мерца крайне обеспокоено инициативой и начало работать над дипломатическими контрмерами.