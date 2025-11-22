"Инсайдер": делегация Украины прибыла в Швейцарию для обсуждения плана Трампа

По информации издания, в частности, приехал секретарь СНБО Рустем Умеров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Делегация Украины прибыла в Швейцарию для консультаций по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

По его данным, в составе делегации в Швейцарию, в частности, приехал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

"Инсайдер" опубликовал в Telegram-канале короткую видеозапись, на которой виден Умеров. Он стоит рядом с автомобилем, на котором видна белая овальная наклейка с обозначением страны - Швейцарии.

Ранее Умеров сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что в ближайшие дни в Швейцарии начнутся консультации между должностными лицами Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. При этом Умеров не упомянул об участии в этих консультациях представителей стран Европы. На сайте Владимира Зеленского был опубликован указ, утверждающий состав украинской делегации на переговорах по плану Трампа, ее главой назначен глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы. Информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что со стороны США в консультациях примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.