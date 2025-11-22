В АNО назвали Бабиша единственным кандидатом в премьеры Чехии

Председатель политического движения намерен 28 ноября представить президенту Петру Павелу список членов будущего камина

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш является единственным кандидатом в премьер-министры Чехии. Об этом заявил первый зампред ANO Карел Гавличек, выступая в эфире телеканала Nova.

"Единственным кандидатом на пост премьер-министра в формирующемся коалиционном правительстве является председатель движения ANO Андрей Бабиш", - сказал Гавличек. Движение, победившее на октябрьских парламентских выборах в республике, договорилось об этом со своими коалиционными партнерами.

Бабиш называл ранее трех возможных кандидатов от ANO на пост премьера: себя, Гавличека и зампреда движения Алену Шиллерову. Он формирует кабмин с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В нижней палате парламента республики будущее правительство опирается на поддержку 108 из 200 депутатов.

Бабиш намерен 28 ноября представить президенту Чехии Петру Павелу список членов будущего камина. Он ожидает, что правительство приступит к работе не позже середины декабря.