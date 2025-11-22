Орбан: Венгрия готова выплачивать штраф в €1 млн в день, но не пустит мигрантов

Венгерский премьер-министр заявил, что "это лучше, чем жить в страхе"

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Венгрия лучше согласится выплачивать Еврокомиссии штраф в €1 млн в день, чем откажется от политики нулевой терпимости к нелегальным мигрантам и начнет пускать их на свою территорию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пригласивший иностранных туристов посетить в рождественские каникулы страну, свободную от наплыва мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

"Брюссельский штраф в размере 1 млн евро в день за то, что мы не пускаем нелегальных мигрантов? Мы заплатим его. Ради нашей и вашей безопасности. Это лучше, чем жить в страхе. В это Рождество познакомьтесь в Венгрии с такой Европой, какой она должна быть", - написал Орбан в Х.

В 2024 году Суд ЕС в Люксембурге по инициативе Еврокомиссии наложил на Венгрию штраф в размере €200 млн, поскольку она отказалась следовать общеевропейскому миграционному пакту. За каждый день просрочки выполнения этого решения дополнительно начисляется по €1 млн. За один год общая сумма штрафа с процентами превысила €500 млн. Она может быть вычтена из средств, причитающихся Венгрии из общего бюджета и специализированных фондов Евросоюза.

Правительство Венгрии оспорило это решение также в судебном порядке. При этом власти заявляли, что не намерены выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС. Советник премьер-министра по вопросам безопасности и борьбы с нелегальной миграцией Дьёрдь Баконди заявлял, что Венгрия сохранит свою систему пограничного контроля и будет добиваться юридического пересмотра дискриминационного решения Европейского суда с помощью иска. Юристы считают, что пересмотр решения Суда ЕС в Люксембурге - дело крайне сложное, но не безнадежное.