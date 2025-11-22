Кабмин Словакии приветствует мирный план США по Украине

Правительство республики считает ее хорошей основой для переговоров

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии приветствует план США по урегулированию конфликта на Украине. Это говорится в принятом кабмином постановлении.

"Правительство приветствует мирную инициативу [США], - отмечается в документе. - Правительство считает ее хорошей основой для переговоров, ведущих к завершению военного конфликта на Украине".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал, что американский мирный план, скорее всего, станет предметом обсуждения в Национальном совете (парламенте) страны. По его словам, инициатива Вашингтона нашла полную поддержку у партий действующей правительственной коалиции, опирающихся на парламентское большинство.