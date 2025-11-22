Премьер Болгарии поддержал усилия США по достижению мира на Украине

Председатель входящей в правительственную коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов назвал американский план хорошей основой для продолжения совместной работы

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков приветствовал инициативу президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

"Приветствую и поддерживаю усилия Дональда Трампа по достижению справедливого, надежного и устойчивого мира на Украине", - написал он в X.

В свою очередь председатель входящей в правительственную коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов назвал американский план "хорошей основой для продолжения совместной, скоординированной работы, поскольку безопасность Болгарии, Евросоюза и всей Европы зависит от окончательных условий и последующих договоренностей о мире на Украине".

"Мы привержены конструктивному сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО с нашими американскими партнерами, чтобы совместно с Украиной обеспечить устойчивость будущего мирного соглашения", - написал Борисов в социальных сетях.