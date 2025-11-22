Рамапоса назвал принятую на саммите G20 декларацию успехом многополярного мира

Президент ЮАР ыразил признательность всем странам за конструктивный вклад в реализацию общего видения

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Декларация, принятая на проходящем в Йоханнесбурге саммите Группы двадцати (G20), является отражением успеха многополярного мира. Об этом заявил президент ЮАР и председатель саммита Сирил Рамапоса на торжественном приеме для участников встречи в верхах. Текст его выступления размещен на портале правительства ЮАР.

"Несколько часов назад мы приняли декларацию лидеров саммита, в которой наметили далеко идущие действия в целях построения лучшего, более равноправного и устойчивого мира, - сказал Рамапоса. - Декларация лидеров - это глубокое подтверждение ценности многосторонности и важности диалога".

Президент ЮАР выразил признательность всем странам за конструктивный вклад в реализацию этого общего видения.

Касаясь хода работы саммита, который завершится в воскресенье во второй половине дня, Рамапоса сказал, что подтверждена роль "двадцатки" как форума для конструктивного диалога и содержательного международного сотрудничества. "Мы обсудили меры по содействию инклюзивному и устойчивому экономическому росту, пути сокращения неравенства и снижение уровня задолженности, - сказал президент. - Мы обсудили, как сделать мир площадкой, где могут быть реализованы стремления всех людей к достойной жизни в мире и уважительному отношению".

В работе саммита участвуют все страны - члены G20 за исключением США, которые его бойкотируют из-за неприемлемой, по их мнению, повестке дня встречи в верхах. Соединенные Штаты безуспешно пытались через своих ближайших союзников не допустить принятия совместной декларации участников встречи.

Делегацию РФ возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Совместная декларация саммита была принята после неожиданного для многих его участников предложения Рамапосы начать работу встречи в верхах с одобрения этого документа. Традиционно декларации принимаются по итогам саммитов G20. Никто не проголосовал против декларации, однако делегация Аргентины высказала несогласие с рядом ее положений.