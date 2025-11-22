Турция примет в 2026 году климатическую конференцию СОР-31

Борьбу за право принять у себя мероприятие вела также Австралия

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Турция в 2026 году примет у себя 31-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-31). Об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

"Проведены сотни двусторонних встреч, визиты в десятки стран по вопросам климата, дни дипломатических переговоров. И, наконец, Турция - председатель и хозяин COP-31. Взяв на себя эту историческую ответственность, мы с сегодняшнего дня начинаем самый важный марафон ради нашего общего дома, нашего мира", - написал министр в Х.

Борьбу за право принять у себя мероприятие вели Австралия и Турция.

Курум отметил, что его страна в рамках работы COP-31 намерена "реализовать справедливый, инклюзивный, открытый и прозрачный процесс в соответствии с целью достижения нулевого уровня выбросов к 2053 году и видением процесса зеленой трансформации, изложенным президентом Турции Тайипом Эрдоганом".

Как ранее заявлял Курум, саму конференцию COP-31 планируется провести в Анталье, а саммит лидеров COP-31 планируется организовать в Стамбуле.