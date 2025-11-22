Министром обороны Аргентины впервые с 1983 года станет военный

Должность занял генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Новым министром обороны Аргентины станет генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести, первый военный на этой должности с момента восстановления демократии. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

"Действующий начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести оставит свой пост, чтобы возглавить министерство обороны", - говорится в сообщении.

Прести станет первым военным во главе министерства обороны страны с 1983 года, когда в Аргентине была восстановлена демократия после военного режима, установившегося в результате госпереворота в 1976 году. "Тем самым закладывается традиция, которую, как мы надеемся, политический истеблишмент будет продолжать и впредь, положив конец демонизации наших офицеров", - заявила администрация президента.

Действующий министр обороны Луис Петри покинет свой пост в связи с тем, что он был избран депутатом и с 10 декабря должен приступить к своим обязанностям. По этой же причине в отставку уйдет министр безопасности Патрисия Буллрич, которая была избрана сенатором. Ее место займет ее заместитель Алехандра Монтеолива. "Она была ключевым элементом "доктрины Буллрич", приоритетом которой стала борьба с наркотерроризмом и преступными организациями, а также поддержание верховенства закона и порядка на улицах Аргентины", - говорится в сообщении.