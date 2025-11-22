В Республике Сербской состоятся досрочные выборы президента

На пост претендуют шесть кандидатов

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Досрочные выборы президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) пройдут 23 ноября, в условиях затяжного политического кризиса, вызванного прекращением полномочий прежнего главы республики Милорада Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины назначила выборы после того, как Суд БиГ окончательно подтвердил приговор Додику и отклонил его апелляции.

Согласно данным избиркома, в центральный избирательный список внесено более 1,26 млн человек, из которых 20,5 тыс. имеют право проголосовать за рубежом. Избирательные участки откроются в 07:00 и закроются в 19:00 по местному времени (09:00 - 21:00 мск). Голосование организовано как на территории Республики Сербской, так и за ее пределами. Участки откроются в дипломатических представительствах БиГ в Белграде, Берлине, Вене и в генеральном консульстве в Мюнхене. Всего организовано 2 211 избирательских участков.

На пост президента Республики Сербской претендуют шесть кандидатов. От правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) выдвинут министр научно-технологического развития и бывший глава МВД Синиша Каран. Главный соперник от оппозиции - кандидат от Сербской демократической партии (СДП) Бранко Блануша. В списке также значатся Драган Джоканович от партии "Союз за новую политику", Никола Лазаревич от Экологической партии Республики Сербской, а также два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич. Победитель будет исполнять полномочия президента до регулярных выборов в октябре 2026 года.

Президент избирается по системе относительного большинства и обладает широкими полномочиями: предлагает парламенту кандидатуры председателя правительства и членов Конституционного суда, осуществляет право помилования.

Досрочные выборы стали следствием многолетнего политического противостояния Милорада Додика с центральными органами БиГ и институтом высокого представителя. Додик, занимавший посты премьер-министра Республики Сербской, президента республики и члена Президиума БиГ, последовательно критиковал решения Суда БиГ, Конституционного суда и высокого представителя, отстаивая интересы Республики Сербской.

После вынесения ему приговора в феврале 2025 года - одного года лишения свободы и шестилетнего запрета на политическую деятельность - ЦИК БиГ прекратила его президентские полномочия. Парламент Республики Сербской сначала оспаривал это решение, однако затем назначил временно исполняющей обязанности президента советницу Додика Ану Тришич-Бабич. В сентябре Додик отказался от курса на бойкот выборов.

Об устройстве Боснии и Герцеговины

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.