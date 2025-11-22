Time: конгрессвумен Тейлор-Грин думала баллотироваться в президенты

Законодатель могла бы сыграть ту же роль, что Роберт Кеннеди - младший на выборах в 2024 году, отметил журнал

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), которая ранее заявила о намерении покинуть свой пост в начале января, рассматривала возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Об этом 22 ноября сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

По их сведениям, Тейлор-Грин в частных беседах говорила союзникам, что думала об участии в президентской гонке в 2028 году. Журнал отметил, что в таком случае законодатель может сыграть ту же роль, что Роберт Кеннеди - младший, ныне занимающий пост министра здравоохранения и социальных служб США, на выборах в 2024 году. По словам собеседников Time из Палаты представителей Конгресса США, Грин может оказаться кандидатом, способным "оттянуть голоса у претендента от Республиканской партии", а после выхода из гонки использовать этот политический капитал, чтобы занять какой-либо пост в администрации следующего президента в случае победы республиканца.

СМИ не первый раз пишут о наличии у Тейлор-Грин президентских амбиций. В начале ноября она опровергла публикации на эту тему, назвав их беспочвенными слухами и заверив, что сосредоточена лишь на том, чтобы представлять Джорджию в нижней палате Конгресса. Однако 22 ноября она объявила, что намерена покинуть свой пост 5 января 2026 года.

В опубликованном 21 ноября заявлении законодатель подвергла критике политическую систему США, отметила, что американский "госдолг растет", а рабочие места граждан страны зачастую достаются нелегальным мигрантам. Она также подчеркнула, что Вашингтон, вне зависимости от того, какая партия находится у власти в США, расходует средства американских налогоплательщиков на войны и поддержку других государств. По мнению Тейлор-Грин, республиканцы, вероятнее всего, проиграют на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут 3 ноября 2026 года.

Законодатель в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Трамп посетовал на то, что Тейлор-Грин "жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим. Законодатель позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.