Стармер заявил, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула из-за связей с Джеффри Эпштейном, ранее не откликнулся на приглашение из Конгресса США

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, должен дать показания в Палате представителей Конгресса США. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати в ЮАР.

"В конечном счете это решение должен принять он. Но моя общая позиция состоит в том, что если у вас есть релевантная информация, то вам нужно быть готовым поделиться ею", - сказал глава британского правительства, слова которого приводит еженедельная газета The Mail on Sunday.

Ранее члены Палаты представителей от Демократической партии направили Маунтбеттен-Виндзору официальное приглашение дать показания в рамках расследования связей с Эпштейном. Брат британского монарха Карла III не откликнулся на приглашение из Конгресса США.

Скандал вокруг принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула "принц", который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.

На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.