Reuters: США считают, что ЮАР препятствует передаче председательства в G20

Соединенные Штаты займут место председателя в Группе двадцати с 1 декабря 2025 года на ближайшие 12 месяцев

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Белый дом считает, что ЮАР препятствует плавному переходу к США председательства в Группе двадцати (G20). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Как пишет агентство, США исходят из того, что президент ЮАР и председатель проходящего в Йоханнесбурге саммита G20 Сирил Рамапоса настоял на декларации, посвященной вопросам климата, "несмотря на последовательное и обоснованное несогласие" Вашингтона. Согласно позиции представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп рассчитывает "восстановить легитимность G20 в следующем году".

Ранее лидеры G20 признали необходимость срочных и масштабных мер для предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба, связанных с последствиями изменения климата. Об этом говорится в принятой ими совместной декларации, хотя США, которые бойкотируют саммит, особо настаивали на недопущении принятия на встрече любых положений о защите климата планеты.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".

Соединенные Штаты займут место председателя G20 с 1 декабря 2025 года на ближайшие 12 месяцев. Трамп уже сообщил, что саммит "двадцатки" в 2026 году пройдет во Флориде.