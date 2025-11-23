Келлог допустил приезд Зеленского в США для обсуждения мирного плана Трампа

В инициативе президента Соединенных Штатов есть вещи, которые нужно упорядочить и лучше разъяснить, но есть шанс, что ее сочтут хорошей, добавил спецпосланник по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский может приехать в США для обсуждения плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти [пришли] к этому. Думаю, когда Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Спецпосланник допустил, что к плану будут приложены дополнительные документы, возможно "приложение, которое будет содержать гарантии безопасности". "Я недавно говорил с [зятем американского лидера] Джаредом Кушнером (по информации американских СМИ, Кушнер участвовал в работе над планом США - прим. ТАСС). Полагаю, мы включим это в план, но это скорее рамочный документ", - добавил Келлог.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории Украины запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.