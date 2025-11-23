Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

Срок аренды двух находящихся в Японии животных истекает в феврале 2026 года

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Япония может остаться без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, которое произошло после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Сейчас на территории Японии находятся две панды, арендованные японской стороной у Китая - Сяо-Сяо и Лей-Лей. Оба млекопитающих являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. Агентство Kyodo отмечает, что срок аренды животных истекает в феврале 2026 года, и выражает опасение, что КНР может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как японский премьер Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.