Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома

Ни одной стране в мире не запрещено сотрудничество с Ираном в области развития мирного атома, и Тегеран благодарен за то, что Москва разделяют ту же позицию, отметил иранский представитель МИД Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие Ирана и России в области мирной ядерной энергетики продолжается, для этого нет никаких ограничений. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Взаимодействия и переговоры по укреплению и расширению сотрудничества между Ираном и Россией в области мирной ядерной энергетики продолжаются", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции.

По его словам, ни одной стране в мире не запрещено сотрудничество с Ираном в области развития мирного атома, и Тегеран благодарен за то, что Москва разделяют ту же позицию.