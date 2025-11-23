Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атома
Редакция сайта ТАСС
07:33
ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие Ирана и России в области мирной ядерной энергетики продолжается, для этого нет никаких ограничений. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"Взаимодействия и переговоры по укреплению и расширению сотрудничества между Ираном и Россией в области мирной ядерной энергетики продолжаются", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции.
По его словам, ни одной стране в мире не запрещено сотрудничество с Ираном в области развития мирного атома, и Тегеран благодарен за то, что Москва разделяют ту же позицию.