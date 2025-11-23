В Иране заявили, что не нуждаются в посредниках для переговоров с МАГАТЭ

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что агентство и страны, входящие в Совет управляющих, должны привлечь к ответственности США, Израиль и других сторонников военного нападения на мирные ядерные объекты Ирана

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Иран сам продолжает взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), нет никакой необходимости в посредниках. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Что касается агентства, то следует сказать, что нам не нужна посредническая помощь. Исламская Республика Иран взаимодействует с агентством, в том числе через свое постоянное представительство в Вене", - указал он в ходе еженедельного брифинга.

Как подчеркнул Багаи, МАГАТЭ и страны, входящие в Совет управляющих, должны привлечь к ответственности США, Израиль и других сторонников военного нападения на мирные ядерные объекты Ирана, "а не постоянно жаловаться на отсутствие сотрудничества со стороны Ирана".

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

20 ноября Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения о сотрудничестве Тегерана и агентства.