МИД Швейцарии поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

Страна поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира, отметили в швейцарском дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Швейцария приветствует любую инициативу по урегулированию на Украине и поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта. Об этом ТАСС заявили в МИД Швейцарии.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Швейцария поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине, - ответили в министерстве на запрос ТАСС прокомментировать уровень участников в переговорах в Женеве и их состав. - МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и готов содействовать проведению переговоров и встреч в Швейцарии".

Ранее агентство Reuters сообщало, что колонны автомобилей с дипломатическими номерами США замечены на улицах города в воскресенье утром. Время начала переговоров на текущий момент неизвестно.

Ранее информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве.

В субботу лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.