Ван И заявил о решительном ударе КНР в ответ на слова премьера Японии о Тайване

Киргизия, Узбекистан и Таджикистан выступают за принцип "одного Китая", за усилия Пекина по окончательному воссоединению материковой части КНР с Тайванем, отметил министр иностранных дел Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И © Greg Baker/ Pool Photo via AP

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе своего визита в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан уведомил глав внешнеполитических ведомств трех стран о необходимости "решительного удара", который КНР нанесет в ответ на высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом китайский дипломат сообщил по итогам своего визита в Центральную Азию.

"Я проинформировал министров иностранных дел трех государств о принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу, разоблачил ошибочные слова и действия нынешнего руководства Японии, которое открыто посягает на ключевые интересы нашей страны и бросает вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И.

Как он уточнил, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан выступают за принцип "одного Китая", за усилия Пекина по окончательному воссоединению материковой части КНР с Тайванем. Ван И отметил, что подобная открытая поддержка глав МИД указанных трех стран была "очень своевременной". По его словам, китайские власти аналогичным образом выступают против вмешательства во внутренние дела этих государств и "не допустят, чтобы какие-либо лица или силы сеяли там раздор и нестабильность".

"Однако шокирует то, что нынешнее руководство Японии публично направило ошибочный сигнал о своем намерении вмешаться военным путем в тайваньский вопрос, произнеся слова, которые не должны были прозвучать, переступив черту, которую нельзя были пересекать, - подчеркнул Ван И. - Китай должен нанести решительный ответный удар: это необходимо не только для обеспечения суверенитета и территориальной целостности КНР, но и для сохранения достижений по итогам [Второй мировой] войны, завоеванных ценой крови и жизней, ради поддержания международной справедливости, защиты человеческой совести".

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.