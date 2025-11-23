WP: амнистия в плане США защитит Зеленского от антикоррупционных расследований
ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Пункт об амнистии был включен в американский план урегулирования украинского кризиса, чтобы заверить Владимира Зеленского и его правительство, что они не столкнутся с расследованием, если разгоревшийся в стране коррупционный скандал примет большие масштабы. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).
По его данным, одним из факторов, побудивших администрацию президента Дональда Трампа вновь попытаться урегулировать украинский кризис, послужило "ощущение, что недавние перемены на поле боя в Донецком регионе и коррупционный скандал в Киеве довели Украину до точки перелома".
"Из-за политической нестабильности американские чиновники включили [в план] предложение о проведении всеобщих выборов в течение 100 дней после подписания соглашения, что будет приравнено к публичной ратификации или отказу от соглашения. Они также добавили оговорку о послевоенной амнистии по требованию Украины, чтобы заверить Зеленского и членов его правительства, что они не столкнутся с расследованием, если текущий коррупционный скандал примет большие масштабы", - пишет издание.
10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.