ТАСС: ЕС намерен в Женеве не допустить сокращения ВСУ

По данным источника, Евросоюз также намерен не уступить США контроль над активами РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Главные цели ЕС на переговорах в Женеве - добиться от США отказа от демилитаризации Украины и от передачи Вашингтону контроля над частью замороженных активов РФ, поскольку это разрушит европейскую стратегию "стального дикобраза". Об этом заявил ТАСС источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

"Для ЕС любые военные ограничения Украины, особенно сокращение вооруженных сил, полностью неприемлемы. Также неприемлема передача контроля над частью активов РФ США. Оба эти требования разрушают стратегию превращения Украины в "стального дикобраза" и подрывают планы ЕС по ремилитаризации Европы. Это главные задачи европейских переговорщиков в Женеве", - заявил он.

Территории и энергия

Дипломат отметил, что ЕС также будет добиваться передачи Украине контроля над Запорожской АЭС, поскольку это позволит "сократить расходы Евросоюза на поддержание энергобаланса Украины". В перспективе Брюссель надеется вернуться к льготным поставкам электричества с Украины.

Что касается территориального раздела Украины, то, по словам источника, этот вопрос имеет для Брюсселя "исключительно символическое значение".

Активы и оружие

Еврокомиссия только на прошлой неделе передала странам ЕС на согласование план экспроприации замороженных активов России, который включает использование до €140 млрд под видом так называемого "репарационного кредита" на внешнее финансирование Киева в 2026-2027 годы. Потребности Украины на этот период ЕК оценивает в €135,7 млрд. Из них свыше €80 млрд предлагается пустить "на поставки оружия и восстановление боеспособности украинской армии".

Объявленная главой Еврокомиссии стратегия "стального дикобраза" предусматривает максимально возможную милитаризацию Украины и превращение ее в главный военный плацдарм для противостояния с Россией якобы во имя "защиты ЕС от России".

Еврокомиссия намерена полностью интегрировать Украину в свою военно-промышленную программу повышения боеготовности Европы к 2030 году. Брюссель планирует не только разместить на Украине вооруженные силы стран НАТО, но и развернуть в этой стране европейские низкотехнологичные и опасные военные производства. Это позволит европейскому бизнесу сэкономить на стоимости рабочей силы и доступе к дешевой энергии, если на Украине будет восстановлена большая часть электрогенерации, а невоенная промышленность восстанавливаться не будет. Эти планы ЕС и НАТО подают под видом "гарантий безопасности" Украине.

Американский подход

Объявленный американскими СМИ мирный план США, в частности, предусматривает передачу под контроль США €100 млрд из замороженных в ЕС порядка €200 млрд суверенных активов России. Эти деньги США намерены направить в фонд восстановления Украины, 50% прибыли которого пойдет Вашингтону. Такая постановка вопроса затрудняет контраргументацию европейским дипломатам, поскольку они также утверждают, что якобы экспроприированные активы России должны пойти "на нужды Украины".