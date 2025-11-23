Bild: Трамп хочет добиться согласия Киева на план урегулирования ко Дню благодарения

По мнению американского лидера, этот день - "подходящее время"

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп неслучайно хочет добиться положительного ответа Киева на мирный план по Украине к 27 ноября. Как пишет газета Bild, стремление главы Белого дома связано с тем, что в этот день в Соединенных Штатах будет отмечаться важнейший национальный праздник - День благодарения.

Для американского президента достижение прогресса в урегулировании конфликта на Украине к этой дате будет символично, поскольку праздник олицетворяет собой сплоченность и примирение. "Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернется мир - символический "Праздник благодарности за мир", - пишет газета.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября. По его мнению, этот день - "подходящее время".