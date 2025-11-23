WP: Уиткофф может посетить Россию

Это произойдет, если переговоры в Женеве будут успешными, уточнило издание

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Женеве может посетить Россию. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

По его данным, если Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио смогут договориться с украинской делегацией о "концептуальных рамках переговоров, то Уиткофф затем может отправиться с ним (с планом - прим. ТАСС) к российскому президенту Владимиру Путину, но, возможно, не сразу".

Журналист пообщался с американскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров. По его словам, они хотят убедить Европу и Киев, что предложенный администрацией президента Дональда Трампа план урегулирования украинского конфликта не является "столь пророссийским, как кажется". Если Киев согласится на предложенный план, то "ответственность перейдет к России". "Если она (Россия - прим. ТАСС) отвергнет его, то война, возможно, продолжится в следующем году и далее", - пишет колумнист.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.