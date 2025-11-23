Reuters: США и Украина согласуют в Женеве последние детали плана урегулирования

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что до встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно "ничего не будет согласовано"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Представители Вашингтона и Киева в ходе запланированных переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить проект соглашения, выгодный для них (Украины)", - сказал он. В то же время собеседник агентства подчеркнул, что до встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно "ничего не будет согласовано". По словам источника, перед началом переговоров в Женеву прибыл министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл. Ранее газета The Guardian информировала, что он в будущем заменит Стивена Уиткоффа на посту специального представителя США по Украине.

По информации агентства, к обсуждению Вашингтона и Киева присоединятся советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Евросоюза. Италия также направит своего представителя, уточняет Reuters.

Переговоры в Женеве, намеченные на 23 ноября, еще не начались в полном формате, однако некоторые координационные встречи уже прошли. Приехали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, добавил представитель США.