Эрдоган призвал задействовать все дипломатические ресурсы для урегулирования на Украине
АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости задействовать все имеющиеся дипломатические ресурсы для мирного урегулирования на Украине. Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая прошла в ЮАР на полях саммита G20.
"В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения войны между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира. Он сказал, что Турция продолжит свои усилия по примирению враждующих сторон на площадке мирных переговоров", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Говоря о секторе Газа, Эрдоган подчеркнул Макрону "важность сохранения режима прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион". Он также подчеркнул, что "формула прочного мира заключается в решении на основе двух государств, и что Турция стремится к достижению этого".