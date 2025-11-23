Премьер Госсовета КНР предложил странам G20 усилить управление технологиями ИИ

Ли Цян отметил, что новый виток технологической революции и промышленные трансформации "открывают перед миром беспрецедентные возможности для развития"

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) должны совместными усилиями обеспечить более эффективное глобальное управление технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Необходимо способствовать широкому внедрению и эффективному управлению искусственным интеллектом, активно содействовать сотрудничеству в области исследований и разработок, обеспечению взаимного доступа к соответствующим результатам", - приводит агентство Xinhua слова Ли Цяна, который выступил на саммите G20 в Йоханнесбурге в ЮАР.

Глава китайского правительства отметил, что новый виток технологической революции и промышленные трансформации "открывают перед миром беспрецедентные возможности для развития". Как он уточнил, это также может привести к появлению "новых форм неравенства и разрыва в уровне развития".

По словам Ли Цяна, страны G20 должны сообща способствовать "здоровому и упорядоченному развитию технологий ИИ в выгодном, безопасном и справедливом направлении".