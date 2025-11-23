Эрдоган намерен обсудить с Путиным зерновой коридор и урегулирование на Украине

Президент Турции заявил, что Анкаре хотелось бы, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африк

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ходе запланированного на понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос о возобновлении договоренностей по зерновому коридору. Об этом он сказал на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20, отвечая на вопрос ТАСС.

"Завтра у нас снова будет телефонный разговор с господином Путиным. У нас ранее была известная инициатива по зерновому коридору. Эта инициатива была на самом деле направлена на открытие путей к миру. Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки. К сожалению, нам удалось добиться лишь ограниченных успехов. Завтра на переговорах я снова попрошу господина Путина об этом. Думаю, если мы сможем запустить этот процесс, это будет к добру", - заявил он.

Он добавил, что в ходе разговора с Путиным он "собирается обсудить с ним, какие шаги можно предпринять, чтобы остановить гибель людей". "После этих переговоров я надеюсь получить возможность обсудить результаты как с европейцами, так и с [президентом США Дональдом] Трампом", - сказал он.

"Прошло уже четыре года, и за эти четыре года погибли сотни тысяч человек. Много погибших как с российской, так и с украинской стороны. Как Турция, мы с глубокой грустью наблюдаем за этими событиями. Мы стремимся и рассчитываем добиться скорейшего разрешения этой ситуации, чтобы как можно скорее достичь мира", - добавил Эрдоган.