Рамапоса: на саммите G20 церемонии передачи председательства не было

Президент ЮАР не сказал, когда именно и при каких обстоятельствах председательство будет передано США

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Традиционная передача председательства в Группе двадцати (G20) Соединенным Штатам не состоялась на саммите "двадцатки" в Йоханнебурге. Об этом сообщил председатель встречи и президент ЮАР Сирил Рамапоса, продемонстрировав символический молоток председателя.

Прямую трансляцию из зала заседаний вели организаторы саммита.

"Председательство будет передано США в соответствующее время", - сказал он, держа руках молоток с покрытой характерным южноафриканским узором рукояткой. Рамапоса не сказал, когда именно и при каких обстоятельствах председательство будет передано США.

Соединенные Штаты бойкотировали нынешний саммит из-за несогласия с его повесткой дня.

США займут пост председателя "двадцатки" 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.