Вучич обсудил с конгрессменами США будущее находящейся под санкциями компании NIS

Вопрос функционирования компании и обеспечения энергетической безопасности очень важен для Сербии, подчеркнул сербский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с находящимися в Белграде с визитом членами Палаты представителей Конгресса США вопрос будущего компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), ранее подпавшей под американские санкции из-за российских владельцев.

"Что касается энергетики, я подчеркнул, что вопрос функционирования компании NIS и обеспечения энергетической безопасности нашей страны очень важен для Сербии, и выразил уверенность в его скором решении", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам переговоров с Майклом Тернером (республиканцем от штата Огайо) и Дональдом Норкроссом (демократ от Нью-Джерси).

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников. Позднее в тот же день министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что российские владельцы готовы продать контрольный пакет акций NIS неназванной третьей стороне.