Эрдоган: достигнутое при участии Турции перемирие в Газе должно продолжаться

Президент Турции отметил, что "без создания свободного Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года глобальный мир не может быть полностью обеспечен"

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа, который был обеспечен при участии Анкары, должен быть продолжен, нельзя допустить возобновления боевых действий. Об этом он сказал на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"При нашем участии было обеспечено перемирие в Газе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить возвращения к столкновениям. На этом этапе, обеспечивая продолжение действия перемирия, крайне важно реализовать и формулу двух государств для достижения постоянного решения", - сказал он.

Эрдоган отметил, что "без создания свободного Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года глобальный мир не может быть полностью обеспечен".

Он также поблагодарил ЮАР за позицию страны в отношении действий Израиля в Газе. "Поздравляю ЮАР, его народ и руководство с мужественной позицией, занятой в деле о геноциде против Израиля в Международном суде ООН. С большим уважением приветствую это от имени моей страны и народа. Мы со своей стороны тоже без какого-либо страха перед кем-либо решительно поддержали дело Палестины. На каждой международной платформе смело отстаивали права и законные интересы угнетенных жителей Газы", - отметил Эрдоган.