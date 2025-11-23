ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лула да Силва призвал не допустить агрессии США против Венесуэлы

Президент Бразилии считает, что это может стать повторением ошибки, которая привела к конфликту на Украине
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал не допустить начала конфликта в Карибском бассейне и Венесуэле, поскольку это станет повторением ошибки, которая впоследствии привела к конфликту на Украине.

"Мы не должны повторять ту же ошибку, из-за которой идет война России и Украины", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в ЮАР.

Ранее бразильский лидер уже выражал обеспокоенность усилением военного присутствия США в Карибском бассейне. В отношении причин конфликта на Украине Лула да Силва неоднократно осуждал стремление Запада продолжать снабжение Украины оружием для продолжения конфликта с Россией.

Президент также сообщил, что обсудит с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию вокруг Боливарианской Республики. По его словам, он намерен добиваться отказа США от возможной военной агрессии в отношении Венесуэлы. "Меня очень беспокоит [наличие] военной инфраструктуры США в Карибском море. Я намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом, поскольку Бразилия несет ответственность за то, что происходит в Южной Америке <...>. Я думаю, что нет никакого смысла сейчас устраивать войну", - отметил глава государства.

По его словам, конфликт в Южной Америке станет большой ошибкой, ее нельзя допустить. Регион должен оставаться "зоной мира", где страны стремятся к устойчивому развитию, а не конфликтам, подчеркнул Лула да Силва. "Чтобы начать войну - достаточно выстрела, а потом уже не знаешь, как ее закончить", - заключил президент.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок, погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море. 

