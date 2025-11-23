Япония не отказывается от плана размещения ракет в 110 км от Тайваня

Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году - там планируется размещение зенитных ракет средней дальности "Тип-03".

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на территории гарнизона Сил самообороны на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 км от Тайваня. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, посетивший военный объект.

"Заявления о том, что [размещение ракет] повысит уровень напряженности в регионе являются необоснованными", - приводит его слова агентство Киодо. В то же время он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов о том, как будет действовать Япония в случае "военного кризиса у Тайваня" - высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по этой теме уже спровоцировали обострение отношений между Токио и Пекином. Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году - там планируется размещение зенитных ракет средней дальности "Тип-03".

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.