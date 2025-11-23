Венгрия надеется, что США заставят Украину и ЕС принять мирный план

Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что американская инициатива дает возможность положить конец конфликту

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 23 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что США смогут убедить Украину и Западную Европу в необходимости принять новый мирный план урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя консультации в Женеве между представителями Соединенных Штатов, Украины и ведущих стран Евросоюза.

"Мирный план президента США Дональда Трампа предоставляет огромную возможность положить конец российско-украинской войне, которая серьезно препятствует развитию европейской экономики, включая экономику Венгрии. Поэтому все европейские политические лидеры должны поддержать его, стоя на позициях гуманности и здравого смысла", - сказал глава МИД, выступая 23 ноября в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что конфликт на Украине может быть урегулирован только мирным путем, тем более что события на фронте развиваются не в пользу Киева - "русские продвигаются вперед, а украинцы теряют территории". Поэтому Украина стоит перед выбором: "либо продолжать войну до последнего солдата, даже до последнего мужчины", либо заключить соглашение о мире, предупредил Сийярто.

В связи с этим он выразил надежду, что переговоры между американцами, украинцами и западноевропейцами в Женеве пройдут успешно и позволят создать условия для заключения договоренности с Россией. "Когда американцы и русские смогут прийти к соглашению, война закончится", - заявил министр, напомнив о предварительной договоренности Москвы и Вашингтона провести следующий саммит в столице Венгрии. "Нет никаких сомнений в том, что он состоится в Будапеште", - добавил Сийярто.

"Если же мирный план провалится, то на фронте погибнут еще десятки тысяч людей", - подчеркнул глава МИД. Кроме того, это приведет к новым потерям для экономики всей Европы. Министр подтвердил, что Венгрия не намерена предоставлять дополнительные средства для финансирования Украины со стороны ЕС. "Мы не допустим, чтобы деньги венгерского народа направлялись на Украину для финансирования коррумпированного режима", - сказал он.

Сийярто также повторил мнение правительства Венгрии о необходимости создания в Европе новой архитектуры безопасности с учетом интересов России. Он напомнил, что Россия является ядерной державой и тот, кто утверждает, что система европейской безопасности может быть сформирована без ее участия, "просто говорит глупости".