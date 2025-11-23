Израиль заявил, что целью атаки в Бейруте был начальник штаба "Хезболлах"

Приказ о точечном ударе отдал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по рекомендации министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар в районе Бейрута с целью ликвидации начальника штаба шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала в Бейруте начальника штаба "Хезболлах", который руководил укреплением и вооружением этой террористической организации", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что "Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны [Исраэля Каца] и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]".

В ведомстве премьера указали, что "Израиль полон решимости действовать для достижения своих целей в любом месте и в любое время".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные нанесли точечный удар в районе Бейрута для ликвидации одного из ключевых радикалов "Хезболлах". По данным портала Ynet, целью удара был Абу Али Табтабауи, который считается вторым по старшинству в военной структуре шиитского движения.

23 ноября Нетаньяху заявил в начале еженедельного заседания кабмина еврейского государства, что Израиль "продолжит делать все необходимое, чтобы не дать "Хезболлах" восстановить свою способность угрожать" еврейскому государству. Он добавил, что "утверждения того или иного источника о том, что Израиль должен согласовывать эти действия, являются абсолютной ложью". "Мы действуем независимо ни от кого. Израиль отвечает за свою безопасность", - резюмировал Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия премьера.