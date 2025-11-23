Мерц заявил, что шесть участников G7 не согласятся вернуть Россию в формат

В свою очередь, президент США Дональд Трамп называл ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате Группы восьми (G8), выразив сомнение в том, что, кроме США, остальные участники поддержат подобное решение.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге он указал на то, что одобрить такой шаг должны все участники Группы семи (G7). "В настоящий момент я не считаю, что среди шести участников сегодняшней G7, в отличие от Америки, имеется готовность снова принять Россию в этот круг", - утверждал канцлер.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. Издание отмечало, что в таком случае санкции будут отменены "в индивидуальном порядке".

Президент США Дональд Трамп ранее назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Россия была членом "восьмерки" (существовала в формате G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - с 1976 года) с 1997 года.