Мерц раскритиковал бойкот США саммита G20

Канцлер Германии отметил, что американское государство практически не упоминалось на встрече Группы двадцати в Йоханнесбурге

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике решение властей США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге.

"Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам мероприятия. "Для нас хорошо, что мы были здесь", - добавил он. Канцлер также сообщил, что на саммите практически не упоминались США.

Соединенные Штаты бойкотировали нынешний саммит из-за несогласия с его повесткой дня. США займут пост председателя "двадцатки" 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.