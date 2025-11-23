Мерц намерен отправиться с первым официальным визитом в КНР в начале 2026 года

При этом канцлер Германии заявил, что якобы "Китай может оказать влияние на Россию" в контексте конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Китай с первым после вступления в должность визитом "в первые недели следующего года". Об этом он сообщил журналистам по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

При этом Мерц заявил, что якобы "Китай может оказать влияние на Россию" в контексте конфликта на Украине. "И, по нашей общей оценке, это влияние может быть немного больше", - утверждал канцлер на пресс-конференции со своим коллегой по кабмину, министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем, который недавно нанес визит в Китай.