ТАСС: саммит G20 в Йоханнесбурге завершился дальнейшей изоляцией США в мире

Высокопоставленный сотрудник МИД ЮАР отметил, что участники встречи смогли достичь консенсуса по важнейшим направлениям политики устойчивого и поступательного развития

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Двухдневный саммит Группы двадцати (G20), который состоялся в Йоханнесбурге под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы, укрепил в мире повестку дня глобального Юга и подтвердил дальнейшую изоляцию США в системе международных отношений. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный сотрудник МИД ЮАР.

"ЮАР удалось добиться принятия заключительной декларации, несмотря на активное противодействие США, - сказал он. - Вашингтон самоустранился от саммита и ничего не выиграл от этого. А остальные страны - члены G20 смогли достичь столь необходимого сейчас для мира консенсуса по важнейшим направлениям политики устойчивого и поступательного развития".

Президент США Дональд Трамп отказался сам лететь в Йоханнесбург и отменил поездку на саммит делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию. США также заявили, что не согласны с повесткой дня саммита и не разделяют концептуальные подходы ЮАР. Администрация в вербальной ноте предупредила ЮАР о том, что декларацию на саммите принимать не следует с тем, чтобы не создавалось впечатления наличия в G20 консенсуса во главе с Южно-Африканской Республикой. Вашингтон настаивал на принятии в качестве заключительного документа саммита заявления председателя.

Однако Рамапоса вчистую переиграл Трампа, поставив на голосование в самые первые минуты работы саммита итоговую декларацию, отметил собеседник агентства. При этом, видимо, случайно не была выключена трансляция заседания, которое было заявлено как закрытое. В результате декларация была принята под работающими камерами. Местное издание News 24 замечает, что результаты саммита в Йоханнесбурге стали торжеством инклюзивности и укором Трампу. Они также продемонстрировали высокое политическое мастерство Рамапосы, который вышел победителем из сложной ситуации.

Принятая в Йоханнесбурге декларация противоречит ряду ценностей, которые отстаивает нынешняя администрация США, отмечают в кулуарах саммита. В ней поддержаны меры по борьбе с бедностью и неравенством, подтверждается необходимость защиты климата планеты и сокращение долгового бремени стран глобального Юга. Завершая саммит Рамапоса подчеркнул, что его участники продемонстрировали способность мира сплотиться перед стоящими перед народами серьезными вызовами и укрепили многополярный подход.

Рамапоса также не смог передать США символический молоток председателя и сказал, что они получат его позже. Правда, президент не сказал, каким образом и где. США займут пост председателя "двадцатки" 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.