В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

Колонны машин отправятся к пунктам пропуска в годовщину их закрытия - 14 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Серия автопробегов ко всем пунктам пропуска на финско-российской границе пройдет 14 декабря в Финляндии в годовщину их закрытия. Об этом сообщили в финском "Александровском обществе", которое добивается открытия КПП на границе двух стран.

По их словам, мероприятия призваны напомнить финским властям о негативных последствиях двухлетнего закрытия границы и о нарушении семейных контактов и прав на свободу передвижения. В 12:00 участники одновременно просигналят на всех КПП, требуя скорейшего восстановления работы переходов.

Отправление колонн к пунктам пропуска запланировано в Хамине, Лаппеэнранте, Иматре, Китеэ, Кухмо и Куусамо, а также у переходов Салла и Рая-Йоосеппи. Организаторы уточнили, что уведомления о мероприятиях поданы в полицию Финляндии.